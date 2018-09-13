Teröristde sahte KKTC kimliği

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Türkiye’de silahlı terör örgütüne üye olmaktan aranan ve dün ülkemizden sahte kimlikle çıkış yapmak isterken yakalanan H.D bugün Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Özel Birim’de görev yapan polis memuru Mustafa Mahan olayla ilgili bulguları aktardı. Mahan, zanlı H.D’nin “Resmi evrak sahteleme”, “Resmi evrakı tedavüle sürme” , “Başkasının kimliğine bürünme” ve “KKTC’de izinsiz ikamet etmek” suçlarıyla tutuklandığını söyledi. Mahan, 9 Eylül ile 12 Eylül tarihleri arasında Lefkoşa, Girne ve Mağusa’da silahlı terör örgütüne üye olan kişilere karşı eş zamanlı yürütülen operasyonları anımsatarak adı belirlenen ve T.C’de silahlı terör örgütüne üye olmaktan üst düzeyde aranan zanlı H.D’nin Ercan Havalimanı’nda M.K adına düzenlenmiş sahte KKTC kimlik kartıyla çıkış yapmak isterken yakaladığını belirtti. Polis memuru Mustafa Mahan, zanlının PGM Özel Birim olarak, bilgisini aldıklarını kaydetti. Zanlının sahte kimlik kartını nasıl temin ettiğinin araştırılacağını belirten Mahan, zanlının Türkiye’de silahlı terör örgütüne üye olmaktan arandığı için sahte KKTC kimlik kartı yaptırdığını itiraf ettiğini mahkemeye aktardı. Polis memuru Mahan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için bir gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede polis şahadeti üzerine söz alan zanlı, “İtirazım yok” dedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Rauf Kürşad, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının bir gün tutuklu kalmasına emir verdi.