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Terkan tutuklu yargılanacak

Terkan tutuklu yargılanacak

19 Kasım 2018 Pazartesi 20:13
Terkan tutuklu yargılanacak

Terkan tutuklu yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne'de Eylül ayında 15 yaşındaki kız çocuğunu zorla kaçırıp tecavüz ettikten sonra öldürmekle tehdit ettiği iddiasıyla tutuklanan Mehmet Terkan bugün yeniden mahkemeye çıkarılarak teminata bağlandı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Ömer Yavuz, zanlının “Cinsel tecavüz”, “Vahim zarar”, “16 yaşından küçük çocuğu zorla alıkoyma” suçlarından tutuklandığını anlattı. Polis memuru Ömer Yavuz, olayın 22 Eylül tarihinde Karakum plajında yaşandığını söyledi. Yavuz, 15 yaşındaki kız çocuğunun iddiasına göre, zanlı ile Karaoğlanoğlun’da bir arkadaş buluşmasında tanıştığını ve plakası ile markası meçhul bir arabada buluştuklarını ve zanlının kendisini zorla Karakum plajına götürdüğü yönünde ifade verdiğini kaydetti. 15 yaşındaki çocuğun ifadesinde, zanlının kendisine zorla arabada iki kez tecavüz ettiğini ve yaşanan olaydan ötürü birine bir şey anlatması durumunda kendisini öldürmekle tehdit ettiğini kaydeden Yavuz, müştekinin yaşadığı travma nedeniyle olayı kimseye anlatmadığını ifade etti. Ömer Yavuz, müştekinin 9 Kasım tarihinde yaşadığı olayı babasına anlatarak birlikte polise gittiklerini kaydederek, zanlı aleyhinde tutuklama emri çıktığını kaydetti. Yavuz, zanlının polis tarafından arandığını öğrenmesi üzerine teslim olduğunu belirterek, mahkemeye çıkarılarak aleyhinde 6 gün tutukluluk emri alındığını söyledi.

Polis, zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını belirterek, uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Meltem Dündar, işlendiği iddia edilen suçun vahametine dikkat çekerek zanlının tutuklu yargılanmasına ve 45 gün süre ile cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Mehmet TerkanTecavüz
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