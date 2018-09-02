Temizliğe gittiği evi soydu

31.08.2018 tarihinde, 09.00-21.30 saatleri arasında, Yeniboğaziçi’nde D.G. (K-39) ev temizliği için gittiği ikametgah’ta Hasan ÜÇTON’a ait cüzdan içerisinden 1000 TL ve 50 euro nakit parayı çalmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.



