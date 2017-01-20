Teminatla Serbest Kaldı

Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber
Yeniken-Gönyeli’de, 20 Temmuz Sokak üzerinde meydana gelen trafik kazasına methaldar araç sürücüsü Mehmet Ali Ulçay’ın süpeli hareketleri nedeni ile üzerinde polis tarafından yapılan aramada uyuşturucu madde bulunması üzerine teminata bağlanmak üzere bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Erkan Karam olayla ilgili bulguları aktardı. Karam huzurda bulunan zanlı Mehmet Ali Ulçay’ın 16 Ocak tarihinde saat 17.00 sıralarında Yeniken-Gönyeli’de, 20 Temmuz Sokak üzerinde meydana gelen trafik kazasına methaldar olduğunu ve süpeli hareketleri nedeni ile üst araması yapmak istendiğini, ancak zanlının karşılık vermesi üzerine makul güç kullanılarak üzerinde yapılan aramada giydiği montun iç cebinde üç ayrı pakette 3 gram ağırlığında “sentetik cannabinoid” türü uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.
Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücut etmesi, 2 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 30 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu işle tutuksuz yargılanmasına emir verdi.