Teminatla Serbest Bırakıldılar

Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber
Lapta’da 16 Temmuz tarihinde kız meselesi yüzünden çıkan kavga sonucu tutuklanan Yusuf Mert Altıncık, Ahmet Tanık, Malik Gezer ve Muhammed Enes Kara hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlılar teminat talebi ile bugün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.
SORUŞTURMA TAMAMLANDI
Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Lapta Polis Karakolu’nda görevli Polis Memuru Mustafa Güneş, zanlılar Yusuf Mert Altıncık ve Ahmet Tanık’ın “vahim zarar” suçundan tutuklandıklarını söyledi. Güneş, 16 Temmuz akşamı saat 21.30 sıralarında, zanlıların, henüz tespit edilemeyen 4-5 kişiyle birlikte, T.G. ve O.Ç’nin vücutlarının muhtelif yerlerine tekme ve yumruk vurarak ciddi şekilde darp ettiğini belirtti. Güneş, T.G. ve O.Ç’nin kendi imkânlarıyla Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne gittiklerini ve orada yapılan muayenede, T.G.’nin ön dişi ve burun kemiğinin kırıldığının tespit edildiğini ifade etti. T.G. ve O.Ç’nin şikâyeti ve verdikleri ifadeler doğrultusunda Yusuf Mert Altıncık ve Ahmet Tanık’ı tutukladıklarını kaydeden Güneş, zanlıların olay yerinde olmadıkları iddia ettiklerini söyledi. Polis memuru Mustafa Güneş, zanlıların mahkemeye çıkarılarak haklarında 3 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde yapılan soruşturmada olaya karışan Malik Gezer ve Muhammed Enes Kara’nın da tespit edilerek tutuklandığını ifade etti. Güneş, olay yerinden yapılan soruşturmada ise zanlı Tanık’ın kavga için adam aradığı ve bu yönde telefon görüşmeleri yaptığını tespit ettiklerini belirtti. Olayla ilgili soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlıların teminata bağlanmalarını talep etti.
Mahkeme, her zanlı için bir kefilin 20 bin TL kefalet senedi imzalaması, zanlıların 50’er bin TL şahsi kefalet senedine imza atmaları, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada üç gün polise giderek imza atmaları şartları ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.