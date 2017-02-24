Polisiye Olaylar:
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24 Şubat 2017 Cuma 17:26

Teminatla Serbest Bırakıldılar

İki sevgili teminata bağlandı

Teminatla Serbest Bırakıldılar
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Kenevir zanlıları teminata bağlandı

Evrim Kamalı 
Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkemize tasarruflarındaki uyuşturucu madde ile 2 günlük kaçamak için gelen zanlılar Songül Çam ve Yusuf Ulutaş narkotik detektör köpeği Cindy’e yakalandılar. Tutuklanan zanlılar teminata bağlanmak üzere bugün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Mehmet Sevinç olayla ilgili bulguları aktardı. Sevinç huzurda bulunan zanlılar Songül Çam ve Yusuf Ulutaş’ın 21 Şubat tarihinde saat 16.00 raddelerinde ülkemize Ercan Havaalanından giriş yapmak isterken Narkotik detektör köpeği Cindy’i fark etmeleri üzerine zanlı Çam tasarufunda bulunan uyuşturucu maddeyi tuvalete giderek çöpe attığını söyledi. Polis zanlının daha sonra muhaceret işlemlerini yaptırmak için arkadaşı Ulutaş ile beklediği sırada detektör köpeği Cindy’e yakalandığını ve üzerinlerinde yapılan aramada bişey bulunmadığını ancak zanlı Songül Çam’ın tasarufundaki maddeyi tuvalete gidip çöpe attığı beyanında bulunduğunu belirtti. Polis memuru Sevinç zanlının uyuşturucu maddeyi attığı yeri gösterdiğini ve emare olarak alındığını. Zanlılarında suç üstü hali yakalandığını ifade etti. Polis mesele ile ilgili olarak zanlıların gönüllü ifade verip suçlarını kabul ettiğini ve mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlıların ilerde görüşülecek davlarında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışlarının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücut etmesi ve 2’şer bin TL nakit teminat yatırmaları koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.


 
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Anahtar Kelimeler
Songül ÇamYusuf UlutaşUyuşturucu
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Teminatla Serbest Bırakıldılar

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