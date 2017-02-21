Teminatla Serbest Bırakıldılar

Uyuşturucu Zanlıları Teminata Bağlandı



Kıbrıs Manşet Özel Haber



EvrimKamalıMahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Mustafa Zor olayla ilgili bulguları aktardı. Zor huzurda bulunan zanlılar Suat Güngör ve Ersan Tarım’ın Alayköy’de 17 Şubat tarihinde saat 18.45 raddelerinde zanlı Güngör’ün kullanımında bulunan park halindeki DN 600 plakalı araç içerisinde şüpheli olarak görülmeleri üzerine polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda zanlılar üzerinde ve araç içerisinde bir arama gerçekleştirildi. Zanlıların huzurunda yapılan aramada araç içerisinde beyaz kâğıda sarılı 5 gram ağırlığında sentetik cannabionit türü uyuşturucu madde ile kül tablası içerisinde içerisin de uyuşturucu kalıntısı olan sigara izmariti bulunduğunu söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlıların mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlamasını talep etti.Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlıların ilerde görüşülecek davalarında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışlarının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücut etmesi ve KKTC vatandaşı muteber birer kefilin 20 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.