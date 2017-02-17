Polisiye Olaylar:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

17 Şubat 2017 Cuma 16:09

Teminatla Serbest Bırakıldı

Teminatla Serbest Bırakıldı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
Teminatla Serbest Bırakıldı

Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa'da bir markete girerek içeriden sigara ve sahibine ait ziynet eşyası çalan zanlı M.D teminata bağlanmak üzere bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Hamza Tarman olayla ilgili bulguları aktardı. Tarman huzurda bulunan zanlı M.D'nin 31 Ocak tarihinde, 02.05 - 02.40 saatleri arasında meydana gelen “Dükkân açma, hırsızlık” suçlarından methaldar olduğunu aktardı. Tarman zanlının Ledra Palace ışıklarında faaliyet gösteren Zeliha Şaşkara’ya ait marketin giriş kapısını muhtemelen sert bir cisimle hasara uğratarak iş yerine girdiğini ve yazar kasa içerisinde muhafaza edilen 500 TL nakit para, iş yeri içerisinden 2000 TL nakit para, toplam 4120 TL değerinde muhtelif marka sigara çaldığını söyledi. Polis zanlıların ayrıca market sahibine ait kasa içerisinde muhafaza ettiği altından mamul yüzük, kolye gibi muhtelif ziynet eşyalarını çalarak ayni yerden çıkış yaptığını ifade etti. Polis olayın polisin bilgisine geldiğini ve bir soruşturma başlatıldığını ve kuyumcuların gezilerek soruşturulduğunu ve şüpheli olan zanlının tarife uygun olan kolye ve yüzükleri 2 farklı kuyumcuya farklı zamanlarda götürerek nakde çevirdiğinin tespit edildiğini belirtti. Polis memuru Tarman mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının ilerde görüşülecek davalarında hazır olmasını sağlamak maksadı ile uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının ilerde görüşülecek davalarında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücut etmesi ve KKTC vatandaşı muteber bir kefilin 25 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.


 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Mehmet DikmenHırsızlık
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yükseloğlu’nun Sorgulaması Devam Ediyor Yükseloğlu’nun Sorgulaması Devam Ediyor
ARABA BAGAJINDA KAÇIRDILAR! ARABA BAGAJINDA KAÇIRDILAR!
Hırsızlığa 8 Yıl Hapis Hırsızlığa 8 Yıl Hapis
DAÜ ÖĞRENCİSİ ABLASI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ DAÜ ÖĞRENCİSİ ABLASI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ
TAM BİR SUÇ MAKİNESİ TAM BİR SUÇ MAKİNESİ
3 Gün Daha Tutuklu Kalacak 3 Gün Daha Tutuklu Kalacak
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

Yükseloğlu’nun Sorgulaması Devam Ediyor

Haberi Oku