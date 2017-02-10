Teminatla Serbest Bırakıldı

Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber
Lefkoşa’da film gibi gerçekleşen operasyon sonucunda uyuşturucu madde ile yakalanan zanlı Deniz Güngör teminata bağlanmak üzere bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Mehmet Sevinç olayla ilgili bulguları aktardı. Sevinç huzurda bulunan zanlı Deniz Güngör’ün 6 Şubat tarihinde Lefkoşa Yenişehir ışıklarında yol ortasında aracı ile uyuya kaldığını söyledi. Polis zanlının şüpheli görülmesi üzerine yanına gidildiğini ve aracın çalışır vaziyette olduğunu kendisinin ise baygın bulunduğunu belirtti. Zanlının uyandırıldığında polisi görmesi üzerine aracı ile kaçmaya çalıştığını aracın hareket etmesi üzerine olay yerinde bulunan polis memuru İbrahim Atabek’in sağ el tarak kemiğinin kapı arasına sıkışarak kırıldığını ifade etti. Polis Hüseyin Osum’un da aracın ön tarafında olduğu için aracın kaput kısmına düşerek asılı kaldığını ve 200 metre sürüklendiğini söyledi. Polis daha sonra aracın durdurulduğunu ve zanlının kaçmaya çalışırken makul güç kullanılarak durdurulduğunu, çıkan arbedede yere düşmesi üzerine yüzünün yere vurduğunu söyledi. Polis ilk duruşmada zanlının burun ve elmacık kemiğinin kırıldığı düşünüldüğünü ancak çekilen röntgende kırık tespit edilmediği ve yüzeysel bazı yaralar ve zedelenmeler olduğunu belirtti. Polis olayın akabinde zanlının doktora görüldüğünü ve tedavisinin yapıldığını aktardı. Polis zanlının huzurunda araç içerisinde yapılan aramada ise kâğıt arasında paketlenmiş yaklaşık 1 gram ağırlığında sentetik cannabionit türü uyuşturucu bulunduğunu ayrıca 3 adet de ucu yanık içerisinde uyuşturucu kalıntısı olan sarma sigara bulunduğunu söyledi.
Polis memuru Mehmet Sevinç zanlının konu ile ilgili bir gönüllü ifade verdiğini tasarrufunda bulunan uyuşturucu maddeyi Lefkoşa’da Lefkoşa Belediyesi tarafından temizlik yapmak için görevlendirildiği Girne kapısı bölgesinde yol kenarlarını süpürürken bulduğunu ve içinden üç sigara sarıp içtiği itirafında bulunduğunu ifade etti. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması ve 1 kefilin 30 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.