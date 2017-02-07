Teminatla Serbest Bırakıldı

Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber
Lefkoşa’da Osman Paşa Caddesi üzerinde polis tarafından şüpheli olarak görülen zanlı Derrick Nkemakolam Ekenma’nın üzerinde uyuşturucu madde bulunması üzerine teminata bağlanmak için bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Halil Dümenci Erkan Karam olayla ilgili bulguları aktardı. Karam huzurda bulunan zanlı Derrick Nkemakolam Ekenma’nın 4 Şubat tarihinde, saat 00.30 sıralarında Lefkoşa’da Osman Paşa Caddesi üzerinde polis tarafından şüpheli olarak görüldüğünü ve üzerinde yapılan aramada, 5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının ilerde görüşülecek davalarında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücut etmesi ve 6 bin TL nakit teminat yatırması koşulu ile tutuklu yargılanmasına emir verdi.