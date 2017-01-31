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31 Ocak 2017 Salı 16:37

Teminatla Serbest Bırakıldı

Teminatla Serbest Bırakıldı
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Ilıcan teminata bağlandı

Evrim Kamalı 
Kıbrıs Manşet Özel Haber

Karaoğlanoğlunda 15 Aralık 2016 tarihinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu sonucunda yakalanıp teminata bağlanan zanlılar Ali Yavuzcan ve Melih Yeşilpınar’ın tasarruflarında bulunan uyuşturucu paketlerinde parmak izi bulunan zanlı Serhat Ilıcan teminata bağlanmak üzere bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mehmet Sevinç olayla ilgili bulguları aktardı. Sevinç Karaoğlanoğlu’nda 15 Aralık 2016 gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu sonucunda yakalanan zanlılar Ali Yavuzcan ve Melih Yeşilpınar’ın tasarruflarında bulunan 25 gram hintkeneviri ve 65 gram sentetik cannabionit türü uyuşturucuların bulunduğu paketler üzerinde yapılan incelemede huzurda bulunan zanlı Serhat Ilıcan’ın parmak izinin çıktığını söyledi. Polis konu ile ilgili olarak tutuklanan zanlının ifade vermediğini ve sukut kaldığını, mesele ile ilgili olarak hükümsüz tutuklu olarak bulunan zanlı Ali Yavuzcan’ın ziyaret edilip ifadesi alındığını, vermiş olduğu ifadede ise konu uyuşturucu maddeleri 14 Aralık tarihinde Serhat Ilıcan’dan aldığı beyanında bulunduğunu belirtti. Polis memuru Mehmet Sevinç mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını, zanlının benzer suçlardan sabıkası olduğunu ve toplamda 25 ay hapis yattığını belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının ilerde görüşülecek davalarında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücut etmesi, 5 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 100 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.


 
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Anahtar Kelimeler
Uyuşturucu OperasyonuAli YavuzcanMelih YeşilpınarSerhat Ilıcan
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