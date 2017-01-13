Teminatla Serbest Bırakıldı

Evrim Kamalı
KIBRIS MANŞET ÖZEL HABER
Lefkoşa’da daha önce girip para çaldığı eve tekrardan girmeye çalışan zanlı Omar Chaddad tutuklanmasının ardından bugün teminata bağlanmak üzere mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Hamza Tarman olayla ilgili bulguları aktardı. Tarman huzurda bulunan zanlı Omar chaddad'ın ikamet ettiği apartmanda zemin kat komşu olan Lefkoşa'da sakin Selen Erdeğer Gürbüz'e ait ikametgâhın balkon kapısından 26 Aralık 2016 tarihinde içeriye giren zanlı Omar Chaddad'ın ikametgâhın yatak odasında muhafaza edilen 5500 dolar nakit parayı çaldıktan sonra yine aynı yerden kaçtığını söyledi.
Polis olayın ardından polise şikâyet geldiğini ve olay yerinden parmak izi ve emare toplandığını ancak zanlının henüz tespit edilmeden yine aynı yoldan konu eve girmek istediği esnada evde yatak odasında bulunan müşteki Selen Gürbüz ile karşılaştığını ve müştekinin bağırması sonucunda evden kaçtığını belirtti. Polis memuru Hamza Tarman zanlının tespit edildiğini ve başlatılan soruşturma ve inceleme neticesinde eve 26 Aralık tarihinde giren şahsın parmak izleri ile zanlının parmak izlerinin uyuştuğunu ifade etti. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın tamamlandığını zanlının Suriyeli ve Öğrenci statüsünde olduğunu belirterek ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının ilerde görüşülecek davalarında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, 5 bin TL nakit ve KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 10 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.