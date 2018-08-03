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Teminatla serbest bırakıldı

Teminatla serbest bırakıldı

03 Ağustos 2018 Cuma 17:24
Teminatla serbest bırakıldı

Gürkan teminata bağlandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Gönyeli’de faaliyet gösteren Zaim kömürlerinde pazarlamacı olarak çalışan zanlı Fevzi Gürkan depodan kömür çaldığı gerekçesi ile tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Burçin Korgan olayla ilgili bulguları aktardı. Korgan huzurda bulunan zanlı Fevzi Gürkan’ın 2018 yılı Haziran ve Temmuz ayları içerisinde Gönyeli'de meydana gelen "Müstahdem Tarafından Sirkat" suçuna methaldar olduğunu söyledi. Polis zanlı Fevzi Gürkan’ın müstahdemi olduğu Zaim Kömürleri isimli işletmeye ait Gönyeli de bulunan depo içerisine izinsiz olarak girip depo içerisinden toplam değerleri 1.702 TL olan çeşitli ebatlardaki toplamda 360 Kg kömürü çaldığını söyledi. Polis zanlının polise gelen şikâyet üzerine tutuklandığını ve gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini mahkemeye aktardı. Polis memuru Burçin Korgan başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile uygun bir teminata bağlamasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispati vücut etmesi ve KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 50 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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Son Güncelleme: 03.08.2018 17:32
Anahtar Kelimeler:
Fevzi GürkanZaim Kömürleriçaldı
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