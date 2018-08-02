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Teminatla serbest bırakıldı

Teminatla serbest bırakıldı

02 Ağustos 2018 Perşembe 18:23
Teminatla serbest bırakıldı

Mokhtar teminata bağlandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da Temmuz 2018 tarihi içerisinde kendisinden borç para alan C.O’nun pasaportunu rehin alan ancak daha sonra söz konusu pasaportu başka birisine satarak sahtekârlıkla para temin eden zanlı Mohamed Mahmoud Mokhtar tutuklanmasının ardından teminata bağlanmak üzere bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Kozal Debreli olayla ilgili bulguları aktardı. Depreli huzurda bulunan zanlı Mohamed Mahmoud Mokhtar’ın Temmuz 2018 ayı içerisinde kendisinden 500 Dolar borç alan O.C’nin pasaportunu rehin olarak aldığını ve daha sonra 1300 Dolar karşılığında ülkede kaçak olarak bulunan bir şahsa sattığının tespit edildiğini söyledi. Polis zanlının yapılan şikâyet üzerine dün ikametgâhında tespit edilerek tutuklandığını ve tasarrufunda yine bir başkasına ait pasaport bulunduğunu mahkemeye aktardı. Polis zanlının mesele ile ilgili veyahut tasarrufunda bulunan pasaport ile ilgili izahat vermediğini ve gönüllü ifade vermediğini mahkemeye aktardı. Polis memuru Debreli zanlı ile ilgili olarak suça vbağlayıcı iki tanık ifadesi alındığını belirterek soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlamasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması haftada 2 gün en yakın polis karakoluna ispati vücut etmesi ve 20 bin TL nakit teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Mohamed Mahmoud MokhtarSahtekar
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