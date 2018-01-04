Teminatla Serbest Bırakıldı

Sahte Vize Zanlısı Teminata Bağlandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Kuzey Kıbrıs’tan Türkiye’ye sahte vizeyle giden ancak kısa süre sonra yakalanarak KKTC’ye iade edilen Pakistan uyruklu Muhammed Faısal hakkındaki soruşturma tamamlandı. Sahte TC vizesiyle ülkeden çıkış yapıp Mersin’e gittikten bir gün sonra geri gönderilen ve 6 gündür tutuklu olan zanlı bugün teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı. Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Teminat duruşmasında olguları aktaran polis, zanlının 28 Aralık tarihinde üzerinde sahte Türkiye Cumhuriyeti vizesi bulunan Pakistan pasaportu ile Girne Turizm Limanı’ndan çıkış yaptığını söyledi. Türkiye’ye giden zanlının vizesinin sahte olduğunun anlaşıldığını ve 29 Aralık’ta KKTC’ye iade edildiğini kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkede çalışma izinli olarak bulunduğunu belirterek teminat talep etti.

Mahkeme, 3 bin TL nakit teminat yatırması, bir kefilin 50 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması şartlarıyla zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.