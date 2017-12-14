Teminatla Serbest Bırakıldı

Dauda Teminata Bağlandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da alınan ihbar üzerine bir evde gerçekleştirilen aramada tasarruflarında uyuşturucu madde bulunarak tutuklanan ve tutuklu yargılanmak üzere ceza evine gönderilen zanlılar Musa İdris Isıaku ve Ugorji İgwemba Mba'ya uyuşturucuyu sattığı tespit edilen zanlı Abubakar Adamu Dauda'da tutuklanarak bugün teminata bağlanmak üzere mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Ali Gürkut olayla ilgili bulguları aktardı. Gürkut huzurda bulunan zanlı Abubakar Adamu Dauda'nın Lefkoşa’da 28 Kasım tarihinde gerçekleştirilen operasyon sonucunda yakalanan zanlılar Musa İdris Isıaku ve Ugorji İgwemba Mba'nın tasarrufunda sentetik cannabinod türü uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak yapılan ileri soruşturmada zanlıların tasaruflarında bulunan uyuşturucu maddeyi 5 gram olarak 500 TL karşılığında şuan huzurda bulunan zanlı Abubakar Adamu Dauda'dan aldıklarının öğrenilmesi üzerine önceki gün tespit edilen zanlının da tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis zanlının mesele ile ilgili olarak vermiş olduğu gönüllü ifadesinde konu maddeyi Güney Kıbrıs'taki 15 gram olarak ithal ettiği beyanında bulunduğunu söyledi.

Polis çavuşu Ali Gürkut zanlının ifadesinde ayrıca onu uyuşturucu maddenin 5 gramı Musa İdris Isıaku ve Ugorji İgwemba Mba'ya sattığı, geriye kalan 10 gramı ise iki farklı kişiye verdiği itirafında bulunduğunu belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlamasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, hafta 1 gün ispati vücut etmesi, 3 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 50 bin TL kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.