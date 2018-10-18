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Teminata bağlandı

Mağusa’da tabanca taşıyan 16 yaşındaki T.B dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı…

Teminata bağlandı

Mağusa’da tabanca taşıyan 16 yaşındaki T.B dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı…

18 Ekim 2018 Perşembe 22:55
Teminata bağlandı

Teminata bağlandı

Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mağusa’da tabanca taşıyan 16 yaşındaki T.B dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı…

Mağusa’da çocuk parkı içerisinde sırt çantasındaki 1 adet 9 mm çapındaki tabanca ile yakalanan 16 yaşındaki zanlı T.B hakkındaki soruşturma tamamlandı. Almış olduğu 3 günlük tutukluluk süresinin dolmasının ardından bugün yeniden “Kanunsuz ateşli silah taşıma” ve “Kanunsuz ateşli silah tasarrufu” suçlarıyla ilgili olarak mahkemeye çıkarılan zanlı T.B tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

Soruşturma tamamlandı…

Meselenin tahkikat memuru, 16 yaşındaki zanlı T.B’nin, Yeni Boğaziçi köyünde yanında kalmakta olduğu S.D’ye ait 1 adet 9 mm çapındaki tabancayı izinsiz olarak alıp sırt çantasına koyduğunu belirtti. 14 Ekim 2018 tarihinde vatandaşlar tarafından yapılan şikayet üzerine zanlının MAGEM yanındaki çocuk parkında sırt çantasındaki konu tabanca ile tespit edildiğini belirten tahkikat memuru, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını anımsattı. Tahkikat memuru mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın tamamlandığını ifade ederek, TC vatandaşı olan 16 yaşındaki zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Serbest kaldı…

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı T.B’nin kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dışına çıkışının men edilmesine, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna giderek ispatı vücutta bulunmasına ve 1 KKTC vatandaşının 50 bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesine emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Tabancaçocukçanta
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