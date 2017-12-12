TEMİNAT ŞARTLARINI YERİNE GETİREMEDİ!

PGM Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz günlerde DAÜ’de Akdeniz Öğrenci Yurdunda 611 numaralı odaya düzenledikleri operasyonda ele geçirdikleri toplam 10 kök Hintkeneviri türü bitkisinin ziraatini yaptığı gerekçesiyle tutuklanan zanlı Mahmoud Abdelrahman, dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılırken, zanlı Abdelrahman ile birlikte tutuklanan Belal Kelany ise mesele ile bağlantısı olmadığının tespit edilmesi üzerine serbest bırakıldı. “Kanunsuz Hintkeneviri bitkisi ziraati” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlamasıyla ilgili olarak dün yeniden mahkemeye çıkarılarak teminata bağlanan zanlı Abdelrahman teminat şartlarını yerine getiremediği gerekçesiyle hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi.

Suçunu itiraf etti

Meselenin tahkikat memuru Nurettin Enginer, 7 Aralık tarihinde DAÜ’de Akdeniz Öğrenci Yurudu No 611 adresinde kalan zanlı Mahmoud Abdelrahman’ın huzurunda arama yapıldığını belirtti. Yapılan aramada bilgisayar masası üzerinde bulunan saksıda ekili vaziyette 1 cm, 3 cm, 4 cm, 6 cm, 7 cm ve 10 cm boyunda toplam 6 kök, pencere dışındaki saksıda ise ekilmiş vaziyette 3 cm, 2 adet 4 cm ve 6 cm boyunda toplam 4 kök Hintkeneviri bitkisi bulunduğunu belirten Enginer, zanlının gönüllü ifade vererek konu bitkileri kendisinin ektiğini beyan ettiğini açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın tamamlandığını belirten Enginer, zanlı Abdelrahman’ın uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Cezaevine gönderildi

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, zanlı Mahmoud Abdelrahman’ın kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dışına çıkışının men edilmesine, 15 bin TL nakdi teminat ödemesine ve haftada 5 gün en yakın polis karakoluna giderek ispatı vücutta bulunmasına emir verdi.

Teminat şartlarını yerine getiremeyen zanlı Abdelrahman 1 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi.