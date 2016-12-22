Polisiye Olaylar:
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22 Aralık 2016 Perşembe 14:05

Telefonu Yanlışlıkla Cebine Koymuş!

Bir telefon satış yerinden telefon çaldığı gerekçesi ile tutuklanan zanlı Emmanuel Oluwaseyi Oluwaniy bugün Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Telefonu Yanlışlıkla Cebine Koymuş!
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Telefonu yanlışlıkla cebine koymuş!

EVRİM KAMALI
KIBRIS MANŞET ÖZEL HABER


Lefkoşa’da 21 Aralık tarihinde saat 12.45 raddelerinde bir telefon satış yerinden telefon çaldığı gerekçesi ile tutuklanan zanlı Emmanuel Oluwaseyi Oluwaniy bugün Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Umut Kulle olayla ilgili bulguları aktardı. Kulle huzurda bulunan zanlı Emmanuel Oluwaseyi Oluwaniy’in 21 Aralık tarihinde saat 12.45 raddelerinde Lefkoşa Surlar içinde faaliyet gösteren Doğan İletişim isimli iş yeri içerisinden 1900 TL değerinde Iphone 6 marka cep telefonunu çaldığı gerekçesi ile polise bir şikâyet yapıldığını söyledi. Polis mesele ile ilgili bir soruşturma başlatıldığını ve zanlının tespit edilerek üzerinde yapılan aramada konu telefonun tasarrufunda bulunduğunu söyledi. Mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını belirten Polis memuru Umut Kulle zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Polis şahadetinden sonra söz alan zanlı telefonu yanlışlıkla cebine koyduğunu söyledi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması ve haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücut etmesi koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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