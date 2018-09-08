Telefonu kim çaldı?

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de yolcu olarak bulunduğu araçtan cep telefonu çaldığı gerekcesi ile tutuklanan zanlı Pham Thi Loan tutuklanarak bugün mahkeme huzurunda çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Girne Polis Müdürlüğüne bağlı Adli Şube’de görev yapan polis memuru Mehmet Özalkın olayla ilgili bulguları aktardı. Özalkın, zanlı Pham Thi Loan’ın Girne’de 24 Ağustos’ta Girne Amfi Tiyatro önünde yolcu olarak bulunduğu KD 396 plakalı araçta M.İ’ye ait 2 bin 100 TL değerinde Samsung marka cep telefonunu ve sim kartı sirkat etmekle methaldar olduğunu söyledi. Polis, zanlının buna benzer meseleleri olduğunu polisin bilgisine geldiğini belirterek, ikametgahının aranacağını ve emarenin kayıp olduğunu mahkemeye aktardı. Özalkın, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Tercüman aracılığıyla polis şahadeti üzerine mahkemede söz alan zanlı Pham Thi Loan, “Söylenenlerin hiçbiri doğru değil” dedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.