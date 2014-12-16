Telefon hırsızına suçüstü…

(Kamalı Haber)- Lefkoşa’da önceki akşam Terminal Bölgesi’nde faaliyet gösteren Güngör Telefon isimli işyerinin camını kırıp, içerden telefon çalan ve polis tarafından suçüstü yakalanan zanlı 52 yaşındaki Turgut Yücel Takkuş buğün Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Mahkemede şahadet veren Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Hasan Sönmez, zanlının 15 Aralık saat 20.00 sıralarında Terminal otobüs alanı içerisinde Ömer Güngör’ün işletmeciliğini yaptığı Güngör Telefon isimli işyerinde meydana gelen hırsızlık, kasti hasar ve dükkân açma suçlarından methaldar olduğunu söyledi. Hasan Sönmez, zanlının çekiç ile işyerinin cam kapısını kırdıktan sonra, içeri girip 41 adet telefon çaldığını belirtti. Sönmez, zanlının suçüstü yakalandığını, cep telefonlarının tasarrufunda bulunan çantada bulunduğunu söyledi. Zanlının gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğini belirten polis memuru Sönmez, mesele ile ilgili başlatılan soruşturmada aranan emareler, alınması gereken ifadeler olduğunu kaydederek, bölgede benzer meseleler olduğunu, zanlının bu meselelerle bağlantısının olup olmadığını araştırılacağını belirtti. Sönmez, tahkikat maksatlı zanlının 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadetinin ardından söz alan zanlı “çok sarhoştum işlediğim bu suçtan dolayı çok pişmanım” dedi.

Yargıç Gökhan Asafoğulları, zanlı aleyhine başlatılan soruşturmanın 2 gün süre zarfındada sonuçlana bileceğini belirterek tahkikat maksatlı zanlının 2 gün süre ile tutuklu kalmasına emir verdi.