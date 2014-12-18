Telefon Hırsızı Teminata Bağlandı



(Kamalı Haber)- Lefkoşa’da Terminal Bölgesi’nde faaliyet gösteren Güngör Telefon isimli işyerinin camını kırıp, içerden telefon çalan ve polis tarafından suçüstü yakalanan 52 yaşındaki Turgut Yücel Takkuş bugün yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.



Mahkemede şahadet veren Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Hasan Sönmez, zanlının 15 Aralık saat 20.00 sıralarında Terminal otobüs alanı içerisinde Ömer Güngör’ün işletmeciliğini yaptığı Güngör Telefon isimli işyerinde meydana gelen hırsızlık, kasti hasar ve dükkân açma suçlarından methaldar olduğunu söyledi. Sönmez,zanlının 16 Aralık tarihinde mahkemeye çıkarılarak 2 gün tutukluluk emri alındığını,bu süre içerisinde soruşturmanın tamamlandığını belirterek,KKTC vatandaşı olan zanlının teminata bağlanmasını talep etti.



Yargıç Gökhan Asafoğulları, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına ve bir kefilin 50 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.



Zanlı 15 Aralık saat 20.00 sıralarında Güngör Telefon isimli işyerinin cam kapısını çekiç ile kırdıktan sonra, içeri girip 41 adet telefon çalmıştı.Zanlı bir vatandaşın olayı polise bildirmesi üzerine çaldığı telefonlarla birlikte suçüstü yakalanmıştı.