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13 Mayıs 2017 Cumartesi 08:57

Teknolojiyi Sahtekarlık İçin Kullandı

Teknolojiyi Sahtekarlık İçin Kullandı
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Bülent Uçar, GSM operatörlerinin uluslararası görüşmelerini usulsüz olarak yönlendirip Telsim’i 2 Milyon 600 Bin TL zarara uğratma suçlamasıyla mahkemeye çıkarıldı

Bülent Uçar, Girne’de “simbox” olarak bilinen, toplu telefon trafiği yapmaya yarayan, yasal olmayan cihazı kullanarak GSM operatörlerinin uluslar arası görüşme trafiğini yönlendirerek Telsim Şirketi’ni maddi zarara uğratma suçlamasıyla tutuklandı.

Nisan ayındaki faaliyetleri teknik takibe alınan Bülent Uçar, Mali Şube ekibinin yaptığı operasyonla gözaltına alındı.

Girne’deki iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, iş yerinde ülkeye girişi yasak olan cihazlara, 245 adet faturasız sim karta el koydu.

İş yeri sahibi Bülent Uçar, ise önceki gün ülkeye giriş yapmak isterken Ercan Havalimanı’nda suçüstü yakalandı.

Uçar’ın soruşturmaya etki edebileceği kısım tamamlanırken, teminat talebiyle dün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Mesut Mesutoğulları, zanlı Bülent Uçar’ın davaları görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışını yasaklayarak, 5 bin TL nakdi, 200 bin TL şahsi kefalet imza ederek serbest bırakılmasına karar verdi.

Korsan çağrı sistemi kurdular

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele biriminde görevli polis çavuşu Yahya Suiçmez, Bülent Uçar’ın “elektronik haberleşme yasasına aykırı hareket”, “Sahte davranışla kayıt” ve “Suç işlemeye teşebbüs” suçlarından tutuklandığını anlattı.

Suiçmez, Uçar’ın 1-24 Nisan tarihleri arasında “simbox” olarak bilinen toplu telefon trafiği yapmaya yarayan ve yasal olmayan cihazlarla, Gambiya yönüne, sürekli olarak görüşme yaptırarak Telsim Şirketi’ni toplamda 2 milyon 600 bin TL zarara uğrattığını söyledi.

Toplam 243 adet telsim kartının, dakikası 35 kuruşluk “Data-bol” tarife olmasına karşın, konu sim kartlarını Gambiya ülkesiyle 8.9 TL’lik tarife ile görüşülmesini sağlayarak, GSM şirketini zarara uğrattıklarını kaydeden Suiçmez, soruşturmanın tamamlandığını, tüm cihazlara el konulduğunu belirtti.

Suiçmez, zanlının davalarında hazır olabileceği uygun bir teminata bağlanmasını talep etti. 
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Teknolojiyi Sahtekarlık Için Kullandı
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