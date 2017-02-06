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Tecavüze 9 Yıl!

Polisiye Olaylar:
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06 Şubat 2017 Pazartesi 15:11

Tecavüze 9 Yıl!

Tecavüze 9 Yıl!
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Tecavüze 9 Yıl!

Evrim Kamalı 
Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da 14 yaşındaki genç kıza tehdit yolu ile tecavüz eden sanık Hakan Demirbüken aleyhindeki karar bugün Ağır Ceza mahkemesinde açıklandı.

Başkan Ömer Güran ve Yargıçlar Gökan Asafoğulları, Meltem Dündar’dan oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyeti sanığı suçlu bulup mahkûm etse de ceza takdirinde oy birliğine varamadı. Yargıçlar Gökan Asafoğulları ve Meltem Dündar’ın oy çokluğu ile belirlediği ceza takdirine Başkan Ömer Güran katılmadı.

Sanık aleyhine verilen mahkûmiyet kararını açıklayan Yargıç Meltem Dündar sanığın işlemiş olduğu suçun vahametine dikkat çekerek hiçbir koşulda hangi tür olursa olsun cinsel tecavüz suçunun cezasız kalamayacağını belirtti. Yargıç Dündar sanığı tüm olgular ışığında suçlu bulup mahkûm ettikleri davalardan 9 yıl hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı. Yargıç Dündar’ın okumuş olduğu karara Yargıç Asafoğulları’nın da katılması ile sanık 9 yıl hapis cezasına mahkûm edildi.

Başkan Ömer Güran ize kararında sanığı aynı olgular ışığında mahkûm ettiğini ancak müştekinin ailesi ve müştekinin sanık aleyhine olan şikâyetlerini geri çekmesinin de dikkate alarak 5 yıl hapis cezasına çarptırmayı uygun gördüğünü açıkladı. Ancak sanık oy çokluğu kararı ile 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Sanığın mahkûm olduğu olay nasıl olmuştu?

Lefkoşa’da 10 Temmuz saat 04.00-05.00 saatleri arasında Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde yaya olarak seyreden 14 yaşındaki S.K’yi konuşma vaadi ile kandırıp, zorla ve tehdit ile Ortaköy’de bulunan Gelibolu ilkokuluna götürmüş ve birçok değişik şekilde tecavüz etmişti.


 
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TecavüzHakan Demirbüken
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Tecavüze 9 yıl!

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