Tecavüze 7 Yıl!



Girne Ağır Ceza Mahkemesi, 20 Mayıs 2016 tarihinde M.C isimli kadını evine kilitleyerek tecavüz eden Nijerya uyruklu 30 yaşındaki Adetola Abiodun Sadık’ı, 7 yıl hapis cezasına çarptırdıGirne’de 20 Mayıs 2016 tarihinde M.C isimli kadını evine kilitleyerek tecavüz eden Nijerya uyruklu 30 yaşındaki Adetola Abiodun Sadık, 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık, aleyhindeki 6 davadan da suçlu bulunarak mahkum edildi.Mahkeme, ülkede artan tecavüz suçlarına dikkat çekerek, tecavüze uğrayan kişilerin ömür boyu yaşayacağı psikolojik tahribatın önemine vurgu yaptı.Melek Esendağlı Başkanlığında Üye Yargıç Beran Bensen ve Murat Soytaç’tan oluşan Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde dünkü davada İddia Makamı Başsavcılık adına Kıdemli Savcı Egemen Metay ve sanık avukatı Tansel Özustaoğlu hazır bulundu.Mahkeme, sanık Adetola Abiodun Sadık’ı, yargılandığı ‘cinsel tecavüz’, ‘cinsel dokunulmazlığı ihmal etmek’, ‘cinsel dokunulmazlığı ihmal etmek amacıyla zorla alı koyma’, ‘şiddet kullanma tehdidi’, ‘ciddi darp’ ve ‘KKTC’de izinsiz kalmak’ suçları olmak üzere toplam 6 davadan yargılanarak suçlu buldu.Ayrıca mahkeme sanığı kendi ikrarı ve iddia makamının olguları ışığında suçlu bulurak, mahkum ettiğini açıkladı.Mahkeme heyeti, olayla ilgili bulgulara da değindi.Mahkemede sanığın 20 Mayıs 2016 tarihinde iş bulmak bahanesiyle ortak arkadaşları aracılığıyla müşteki M.C’yi kandırıp Girne’deki evine otostop çekerek birlikte gittikleri belirtildi.Evin kapısını kilitleyerek müştekiyi alı koyan sanığın, cinsel ilişkiye girmeyi reddetmesi üzerine müştekinin yüzüne 2 kez yumruk vurmak suretiyle darp ettiğini belirtilerek, müştekiyi yatağa fırlatıp zorla cinsel ilişkiye girdiğini söyledi.Olay sonrasında sanığın müştekiden özür dileyerek, pişmanlığını dile getirdiği de mahkemede belirtilirken, sanığın müşteki ile birlikte Lefkoşa’ya geldiği, müştekinin arkadaşının yardımıyla olayın polise intikal ettiği aktarıldı.Sanığın 20 Mayıs tarihinde tutuklandığı, 31 Mayıs’ta ise teminata bağlanarak Merkezi Cezaevi’ne gönderildiği dile getirilirken, bu tarihten itibaren sanığın hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde olduğu aktarıldı.Mahkeme sanığa ceza takdir ederken suçun işleniş şeklini, sanığın kişisel durumunu ve hukuk prensiplerini dikkate aldıklarını söyledi.Heyet, tecavüzün ömür boyu hapis cezası içerdiğine, zorla alı koymanın 7 yıla kadar, şiddet tehdidinin 3 yıla kadar, ciddi darbın ise 2 yıla kadar hapislik cezası içerdiğine vurgu yaptı.Mahkeme cinsel tecavüz suçlarının ciddi ve vahim suç türlerinden olduğunu belirterek, tecavüze uğrayan kişilerin ruhsal varlığına karşı bir suç işlediklerine vurgu yaptı.Ülkemizde bu tür suçların büyük infiale neden olduğunu iade eden mahkeme, tecavüze uğrayan kişilerin ömür boyu yaşayacakları psikolojik tahribata sebep olduğuna dikkat çekti.Mahkeme, toplumu ve kamuoyunu derinden etkileyen bu tür suç tiplerini adli ihbar olarak değerlendiklerini de aktararak, bu tür suç işleyenlerin toplumda ciddi huzursuzluğa neden olarak kamu vicdanını yaraladıklarını söyledi.Mahkeme Heyeti, sanığın lehinde ve aleyhinde olan tüm hususları değerlendiklerini aktardı.Sanığın müştekiyi eve kilitleyerek, darp etmesini ardından da cinsel tecavüzde bulunmasının durumun vahametini artırdığına değinen mahkeme, bu hususların sanığın aleyhine bir durum olduğunu belirtti. Öte yandan mahkeme, sanığın müştekiyi hastaneye götürerek, olayın polise intikal etmeden önce özür dilemesini de lehine bir durum olarak değerlendirdi.Mahkeme, sanığın yükseköğrenimini tamamlamak adına ülkemizde bulunduğunu, olayı duyan annesinin hayatını kaybettiğini, ailesinin maddi zorluklar çektiğini de lehine durum olarak değerlendirdiklerini aktardı.Lehte ve aleyhte durumları değerlendiren Mahkeme, ciddi şekilde artan bu tür suç türleri ile ilgili sanığın kişisel durumundan önce kamu menfaatinin önemli olduğuna vurgu yaptı.Mahkeme sanığı aleyhine getirilen tüm davalardan suçlu bularak, 7 yıl hapis cezasına çaptırdı.Yenidüzen