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Tecavüzcü tutuklu yargılanacak

Tecavüzcü tutuklu yargılanacak

26 Ekim 2018 Cuma 17:45
Tecavüzcü tutuklu yargılanacak

Tecavüzcü tutuklu yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Alayköy’de 15 yaşından 17 yaşına kadar öz kızına iki yıl boyunca tecavüz etmekten tutuklanan H.D teminata bağlanmak üzere bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Toykan Gülerler olayla ilgili bulguları aktardı. Gülerler, Şubat 2016 ile 6 Ekim 2018 tarihleri arasında KKTC vatandaşı zanlı H.D’nin özkızını, Alayköy’deki boş arazi ve ikametgahının yatak odasında birçok kez cinsel taciz ve cinsel tecavüz edip, vahim zarara uğrattığını anlattı. Gülerler, olayın 16 Ekim’de saat 11.30’da Sosyal Hizmetler Dairesi yetkilileri tarafından polise bildirildiğini ve soruşturma başlatıldığını kaydetti. Zanlının iki günlük tutukluluk süresince kız çocuğunun telefonunda taciz anlarında kaydettiği ses kayıtlarının emare alındığını belirten Gülerler, zanlının ses örneğinin alınacağını belirtti.

Polis memuru Toykan Gülerler, zanlının tutukluluk süresince 10 kişiden ifade alındığını, zanlının üç ayrı psikiyatrın muayenesinden geçirildiğini ve cezai ehliyetinin tam olduğunu belirtti. Gülerler, zanlının ailesinin ve bölge halkının, zanlıya karşı oldukça tepkili olduğuna vurgu yapıp, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının yargılanıncaya değin 3 ayı aşmamak üzere Merkezi Cezaevi’nde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi

Anahtar Kelimeler:
öz KızınaTecavüz
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