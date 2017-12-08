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Tecavüzcü İade Edilecek
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Tecavüzcü İade Edilecek

Tecavüzcü İade Edilecek

Mehmet Gündoğan
Mehmet Gündoğan
08 Aralık 2017 Cuma 18:48
Tecavüzcü İade Edilecek
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Tecavüzcü İade Edilecek

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Türkiye’de öz kızına tecavüz ettiği gerekçesiyle yargılanarak 17 yıl 6 ay hapse mahkûm edilen ve sahte kimlikle ülkeye geldiği tespit edilen Mehmet Korkmaz bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlının iade işlemleri tamamlanıncaya kadar cezaevine gönderilmesi talep edildi.

Zanlı hakkındaki soruşturmayı yürüten polis, Türkiye’de öz kızına tecavüz ettiği için hakkında kesinleşmiş 17 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Korkmaz’ın, kardeşi Arif Korkmaz’ın TC kimliğini sahteleyip 2 Ekim 2015 tarihinde Girne Turizm Limanı’ndan ülkeye giriş yaptığını açıkladı. Polis, 4 Kasım tarihinde Türkiye’de gelen yazılı talepte zanlının iadesinin istendiğini belirterek, Girne’de tespit edilerek gözaltına alındığını ifade etti. Zanlının üç gündür tutuklu olduğunu kaydeden polis, Türkiye’ye iade işlemleri tamamlanıncaya kadar zanlının 30 gün süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.

Son Güncelleme: 08.12.2017 19:15
Anahtar Kelimeler:
TecavüzMehmet Korkmaz
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