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05 Aralık 2017 Salı 18:03

Tecavüzcü Baba Kıbrıs’ta Yakalandı

Öz kızına tecavüz etti

Tecavüzcü Baba Kıbrıs'ta Yakalandı
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Tecavüzcü Baba Kıbrıs’ta Yakalandı

Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber

Türkiye’de öz kızına tecavüz ettiği gerekçesiyle 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan ve 2015 yılında sahte kimlikle ülkeye giriş yaptığı tespit edilen 55 yaşındaki Mehmet Korkmaz Girne’de gözaltına alınarak bugün tutuklama talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede ifade veren polis memuru Halil Drangoz, zanlının 2 Ekim 2015 tarihinde Girne’de meydana gelen “Sahte resmi evrakı tedavüle sürme, başkasının kimliğine bürünme, sahte davranışla kayıt temini ve KKTC’ye kanunsuz giriş yapma” suçlarından tutuklandığını söyledi. Polis, Türkiye’de öz kızına tecavüz ettiği için hakkında kesinleşmiş 17 yıl 6 ay hapis cezası bulunan sanığın 2 Ekim tarihinde kardeşi Arif Korkmaz’ın TC kimliğini sahteleyip 2 Ekim 2015 tarihinde Girne Turizm Limanı’ndan ülkeye giriş yaptığını aktardı. Polis, 4 Kasım tarihinde Türkiye’de gelen yazılı talepte zanlının aranan şahıs olduğunu belirtildiği ve iadesinin istendiğini belirterek, zanlının önceki gün Girne’de tespit edilerek gözaltına alındığını ifade etti. Polis, zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını, ülkeye giriş yaparken kullandığı Arif Korkmaz adına düzenlenen kimliğin sahtecilik şubesinde incelendiğini belirterek, soruşturma aşamasında zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.


 
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Anahtar Kelimeler
öz Kızına TecavüzMehmet Korkmaz
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