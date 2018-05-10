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Tecavüz zanlısına ek tutukluluk

Güzelyurt’ta yaşanan olayda kız arkadaşını ciddi şekilde darp ettiği, ırzına geçtiği ve vücudunda sigara söndürerek işkence yaptığı öne sürülen 23 yaşındaki Tahir Azadov hakkındaki soruşturma sürüyor. “Cinsel tecavüz”, “Özel hayatın gizliliğini ihlal”, “Cinsel saldırı”, “Şiddet tehdidi”, “Ciddi darp”, “Darp” suçlarından tutuklu bulunan zanlı dün ek süre talebiyle Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Tecavüz zanlısına ek tutukluluk

Güzelyurt’ta yaşanan olayda kız arkadaşını ciddi şekilde darp ettiği, ırzına geçtiği ve vücudunda sigara söndürerek işkence yaptığı öne sürülen 23 yaşındaki Tahir Azadov hakkındaki soruşturma sürüyor. “Cinsel tecavüz”, “Özel hayatın gizliliğini ihlal”, “Cinsel saldırı”, “Şiddet tehdidi”, “Ciddi darp”, “Darp” suçlarından tutuklu bulunan zanlı dün ek süre talebiyle Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

10 Mayıs 2018 Perşembe 18:30
Tecavüz zanlısına ek tutukluluk

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Güzelyurt’ta yaşanan olayda kız arkadaşını ciddi şekilde darp ettiği, ırzına geçtiği ve vücudunda sigara söndürerek işkence yaptığı öne sürülen 23 yaşındaki Tahir Azadov hakkındaki soruşturma sürüyor. “Cinsel tecavüz”, “Özel hayatın gizliliğini ihlal”, “Cinsel saldırı”, “Şiddet tehdidi”, “Ciddi darp”, “Darp” suçlarından tutuklu bulunan zanlı dün ek süre talebiyle Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Duruşmada olayı aktaran Güzelyurt Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis, 28 Nisan 2018 tarihinde saat 18.00 sıralarında zanlı Tahir Azadov’un kendisi ile birlikte olmak istemeyen M.Z.’yi “seni ciddi şekilde döverim” diyerek tehdit ettiğini ve zorla genç kıza tecavüz ettiğini söyledi.

Polis, zanlı Azadov’un tecavüz anını ve sesleri cep telefonuna kaydettiğini belirtti. Polis, zanlının tecavüzün ardından 3 Mayıs tarihinde de kız arkadaşını eve çağırdığını ve kendisini aldattığı gerekçesi ile M.Z.’nin vücuduna elleri ve ayakları ile vurarak ciddi şekilde bedensel zarar verdiğini ifade etti. Polis, zanlının daha sonra genç kadının sol koluna üç kez durmaksızın sigara bastırdığını belirtti. Polis, Azadov’un aynı gün mahkeme emri ile tutuklandığını ve evinde arama yapıldığını söyledi. Polis, olayın görüntülerinin olduğu Azadov’a ait HTC marka cep telefonu ve DELL marka dizüstü bilgisayarın emare olarak alındığını belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının 6 gün daha tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.

Son Güncelleme: 10.05.2018 18:37
Anahtar Kelimeler:
TecavüzTahir Azadov
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