Tecavüz zanlısına 4 gün ek tutukluluk

Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mağusa’da 16 yaşındaki kıza tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklanan zanlı Ahmet Burhan Ayan bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı…

Mağusa’da 16 yaşındaki kıza tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklanan zanlı Ahmet Burhan Ayan hakkındaki soruşturma devam ediyor. Zanlı Ayan, almış olduğu 3 günlük tutukluluk süresinin dolmasının ardından dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. “Cinsel tecavüz”, “Cinsel saldırı”, “Kasti hasar” ve “Şiddet tehdidi” suçlarıyla ilgili olarak mahkemeye çıkarılan zanlı ayan’ın tutukluluk süresi 4 gün daha uzatıldı.

Soruşturma devam ediyor…

Meselenin tahkikat memuru, zanlı Ahmet Burhan Ayan’ın 12 Ekim 2018 tarihinde saat 06:00’da Glapsides bölgesinde bulunan park alanında kullanımında bulundurduğu araç içerisinde evine götürmek için aldığı 16 yaşındaki kızı öpmeye çalışıp cinsel saldırıda bulunduktan sonra kıza zorla şiddet gösterip cinsel tecavüzde bulunduğunu açıkladı. Zanlının ayni gün tutuklandığını ve gönüllü ifade verdiğini belirten tahkikat memuru, ifadesinde konu yere konu şahısla gittiğini ve kıza zorla herhangi bir şey yapmadığını beyan ettiğini söyledi. Tahkikat memuru yine ayni gün zanlının mahkemeye çıkarılarak aleyhinde 3 günlük tutukluluk süresi temin edildiğini anımsatarak, alınan bu süre içerisinde kamera kayıtlarının incelendiğini ve ifadeler alındığını belirtti. Zanlı aleyhine yürütülen soruşturmanın devam ettiğini, alınması gereken birçok ifadenin, incelenmesi gereken birçok kamera kaydının ve bulunması gereken emarenin olduğunu belirten tahkikat memuru, zanlının 4 gün süreyle daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Kıza bıçak zoruyla tecavüz ettiği ileri sürülüyor…

Elde edilen bilgilere göre, zanlı Ahmet Burhan Ayan, müşteki kızın abisinin kızgın olduğunu ileri sürüp eve götürmek bahanesiyle müştekiyi ve müştekinin kız arkadaşlarını aracına aldı. Yine elde edilen bilgilere göre, zanlı Ayan, müşteki kızın arkadaşlarını evlerine bıraktıktan sonra, müşteki kızı Glapsides bölgesindeki park alanına götürdü. Kızın arka koltuğa geçmesini sağlayan zanlı Ayan’ın arka koltukta kıza bıçak dayayarak “Eğer birisine belli edersen seni öldürürüm” deyip şiddet tehdidinde bulunduktan sonra kıza tecavüz ettiği ileri sürüldü. Polis, zanlı Ayan’ın müştekiye dayadığı iddia edilen bıçağı arıyor.

4 gün daha…

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Ahmet Burhan Ayan’ın tahkikat maksatları bakımından 4 gün süreyle daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.