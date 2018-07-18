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Tecavüz zanlısı tutuksuz yargılanacak

Tecavüz zanlısı tutuksuz yargılanacak

18 Temmuz 2018 Çarşamba 18:10
Tecavüz zanlısı tutuksuz yargılanacak

Tecavüz zanlısı teminata bağlandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da 36 yaşındaki E.Ş’ye cinsel tecavüzde bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan Murat İri bugün teminat talebi ile yeniden Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ahmet Kavan, zanlının 11 Temmuz saat 02.00 sıralarında Lefkoşa’da sakin 36 yaşındaki E.Ş’nin evine konuşmak maksadı ile gittiğini, zorla içeri girdiğini, ikili arasında tartışma çıktığını ifade etti. Polis, zanlının tartışma esnasında E.Ş.’nin boğazını sıkıp, “Benimle olmazsan seni öldürürüm” dediğini ve parmakları ile cinsel tecavüz suçu işlediğini açıkladı. Zanlının aynı gün Lefkoşa’da tespit edilerek gözaltına alındığını ve 7 gündür tutuklu olduğunu kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ailesi ile birlikte KKTC de yaşadığını belirterek, teminat talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, 5 bin TL nakit teminat yatırması ve zanlının 100 bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması şartı ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi. Mahkemenin şartlarını yerine getiremeyen zanlı getirinceye değin cezaevine gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
Cinsel TecavüzMurat İri
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