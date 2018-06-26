banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94408
ALTIN
186.693
DOLAR
4.6083
STERLİN
6.0970
EURO
5.3727
Hotel mutfağını boşalttı
HOTEL MUTFAĞINI BOŞALTTI
Uyuşturucu balkondan düşürdü
UYUŞTURUCU BALKONDAN DÜŞTÜ
Tecavüz zanlısı tutuklu yargılanacak
TECAVÜZ ZANLISI TUTUKLU YARGILANACAK
Önce kaçtı sonra geri döndü
ÖNCE KAÇTI SONRA GERİ DÖNDÜ
banner282

Tecavüz zanlısı tutuklu yargılanacak

Tecavüz zanlısı tutuklu yargılanacak

26 Haziran 2018 Salı 17:57
Tecavüz zanlısı tutuklu yargılanacak

Tecavüz zanlısı tutuklu yargılanacak

Evrim Kamalı

banner277
Kıbrıs Manşet Özel Haber

Güzelyurt'da “Cinsel saldırı” suçlamasıyla tutuklanan zanlı Salim Zambaklı teminata bağlanmak üzere bugün Güzelyurt Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Müfettiş Muavini Hasan Gökyay olayla ilgili bulguları aktardı. Gökyay, 22 Haziran’da saat 22.00’de Bostancı’da sakin zanlı Salim Zambaklı’nın bölgede yabancı öğrenci statüsünde olan genç bir kadına restoran sahibi olduğu ve kendisini işe alacağı konusunda yalan söyleyip, buluştuktan sonra aracına alıp, bölgedeki bir bahçe içerisinde yürümesini sağlayıp, darp etmeye başladığını ve kadını yere düşürdüğünü anlattı. Polis, zanlının fiziksel şiddet kullanarak, kadını soymaya ve öpmeye başladığını belirterek, o esnada kadının zanlının çenesinden ısırarak, kaçtığının belirlendiğini kaydetti. Polis müfettiş muavini Gökyay, olayın polisin bilgisine gelmesiyle geniş çaplı operasyon başlatıldığını ve yaralı olan zanlının hastaneye başvurma ihtimali göz önünde bulundurularak, tedbir alındığını anlattı. Gökyay, zanlının Güzelyurt Sağlık Merkezi’ne başvurduğunu ve tutuklandığını kaydetti. Gökyay, zanlının ve müştekinin üzerinde kan olan kıyafetlerinin emare alındığını ve bu emareler üzerinde DNA analizi yapılacağına vurgu yaptı. Gökyay, mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın henüz tamamlanmadığını ancak zanlının etki etme olasılığı bulunmadığını belirterek zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme zanlının methaldar olduğu suçun çok ciddi olduğunu belirterek ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile 3 ayı geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.

banner288
Anahtar Kelimeler:
Salim ZambaklıCinsel SaldırıGüzelyurt
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gündoğdu tutuklu yargılanacak
Gündoğdu tutuklu yargılanacak
2 yıl hapis yatacak
2 yıl hapis yatacak
Alan dolandırıcılıktan tutuklandı
Alan dolandırıcılıktan tutuklandı
Alkollü zanlılar tutuksuz yargılanacak
Alkollü zanlılar tutuksuz yargılanacak
Hotel mutfağını boşalttı
Hotel mutfağını boşalttı
Uyuşturucu balkondan düşürdü
Uyuşturucu balkondan düşürdü
Önce kaçtı sonra geri döndü
Önce kaçtı sonra geri döndü
Tecavüz soruşturması sürüyor
Tecavüz soruşturması sürüyor
Kız meselesi bahanesi ile darp etti
Kız meselesi bahanesi ile darp etti
Pusulanın fotoğrafını çeken bir kişi daha tutuklandı
Pusulanın fotoğrafını çeken bir kişi daha tutuklandı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim