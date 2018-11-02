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Tecavüz zanlıları tutuklu yargılanacak

Tecavüz zanlıları tutuklu yargılanacak

02 Kasım 2018 Cuma 19:23
Tecavüz zanlıları tutuklu yargılanacak

Tecavüz zanlıları tutuklu yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lapta’da 17 Ekim tarihinde küçük çocuğun Sosyal Hizmetlerin aracılığı ile babası ve dayısı tarafından yıllardır tecavüz ve tacize uğradığını anlatması üzerine tutuklanan baba K.Y. ve dayı A.Y. aleyhindeki soruşturma tamamlandı. 16 gündür poliste tutuklu bulunan zanlılar bugün teminat talebiyle yeniden yargıç huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Lapta Polis Karakolu’nda görevli polis çavuşu İbrahim Güleç zanlıların “Cinsel tecavüz” suçlarından tutuklandığını anlattı. Olayın Sosyal Hizmetler tarafından 17 Ekim tarihinde polise bildirildiğini kaydeden Güleç, zanlıların 16 gündür poliste tutuklu olduğunu kaydetti. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden Güleç, zanlı K.Y.’nin aleyhine “Cinsel tecavüz”, “Cinsel saldırı”, “Cinsel taciz” ve “Akraba ile cinsel ilişkiye girme” suçları tebliğ edildiğini söyledi. Güleç yine A.Y., isimli zanlıya ise, “Cinsel tecavüz”, “Cinsel saldırı”, ve “Akraba ile cinsel ilişkiye girme” suçları getirildiğini ifade ederek, zanlıların davaları görüşülünceye kadar 3 ayı geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmeleri talebinde bulundu.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, zanlıların aleyhindeki suçlamaların ciddiyetine dikkati çekerek, davaları görüşülünceye kadar 3 ayı geçmeyecek şekilde merkezi cezaevine hükümsüz tutuklu olarak gönderilmelerine karar verdi.

Anahtar Kelimeler:
Tecavüz TacizBaba Dayı
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