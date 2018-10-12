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Tecavüz ettiği iddia ediliyor

Tecavüz ettiği iddia ediliyor

12 Ekim 2018 Cuma 22:55
Tecavüz ettiği iddia ediliyor

Tecavüz ettiği iddia ediliyor

Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mağusa’da bugün sabahın erken saatlerinde meydana gelen “Cinsel tecavüz” infiale neden oldu...

Mağusa'da bugün sabahın erken saatlerinde meydana gelen ve 16 yaşındaki kıza karşı işlendiği iddia edilen “Cinsel tecavüz” suçu infiale neden oldu. Ahmet Burhan Ayan isimli kişi kendisine ait araç içerisinde birlikte bulunduğu 16 yaşındaki kıza tecavüz ettiği gerekçesiyle tutuklandı. Şikayet üzerine tutuklanan zanlı Ayan bugün Mağusa Kaza Mahkemesine çıkarıldı. “Cinsel tecavüz” suçlamasıyla ilgili olarak mahkemeye çıkarılan zanlı Ayan aleyhine 3 günlük tutukluluk süresi temin edildi. Zanlı Ayan yine 2014 yılı Kasım ayı içerisinde 22 yaşındaki zihinsel engelli bir kıza tecavüz ettiği gerekçesiyle 2015 yılı Ocak ayı içerisinde tutuklanmıştı.

Tecavüz etmediğini iddia etti...

Meselenin tahkikat memuru, zanlı Ahmet Burhan Ayan'ın 12 Ekim 2018 tarihinde saat 06:00 sıralarında Glapsides Plajına ait park alanında kendisine ait aracı içerisinde birlikte bulunduğu 16 yaşındaki kıza cinsel tecavüzde bulunduğunu açıkladı. Zanlı Ayan'ın şikayet üzerine tutukladığını belirten tahkikat memuru, zanlının gönüllü ifade verdiğini söyledi. Tahkikat memuru, zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadesinde konu yere gittiğini, kızın isteği üzerine öpüştüklerini, kendisinin cinsellik istediğini ancak kızın istemediğini ve kendisinin de yapmadığını beyan ettiğini açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını ifade eden tahkikat memuru, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

3 gün tutuklu kalacak...

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Ahmet Burhan Ayan'ın tahkikat maksatları bakımından 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

2014 yılında yine aynı suçu işlemişti...

Zanlı Ahmet Burhan Ayan, 2 Kasım 2014 tarihinde 22 yaşındaki zihinsel engelli bir kıza tecavüz ettiği gerekçesiyle 2015 yılı Ocak ayı içerisinde tutuklanmıştı. Konu olay zihinsel engelli kızın 12 haftalık hamile olduğunun anlaşılması üzerine ortaya çıkmıştı.

Anahtar Kelimeler:
Cinsel TecavüzAhmet Burhan Ayan
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