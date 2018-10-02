Tayabalı tutuksuz yargılanacak

Tayabalı teminata bağlandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Güney’den Kuzey’e geçiş yapan ve üzerinde uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklanan zanlı Ahmed Seif Tayabalı aleyhindeki soruşturma tamamlandı. Zanlı bugün teminat talebi ile mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görev yapan polis memuru Cemal Ramiz olayla ilgili bulguları aktardı. Ramiz, zanlının 26 Eylül’de saat 15.00’te Lokmacı Kara Sınır Kapısı’ndan kuzeye üç gram hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu maddeyle giriş yapıp tutuklandığını söyledi. Ramiz, Tayabalı’nın gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğin ve aleyhine başlatılan soruşturmanın tamamlandığını belirtti. Polis zanlının ülkemizde öğrenci statüsünün olduğunu belirterek uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, hafta 1 gün ispati vücut etmesi ve 7 bin TL nakit teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.