Tavuk çiftliğinde 77 kök Hintkeneviri

Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

İskele’de dün düzenlenen operasyon sonucunda ele geçirilen 77 kök Hintkeneviri olduğuna inanılan bitkilerin ziraatını yaptıkları gerekçesiyle tutuklanan zanlı Erkan Kara ile Salih Kara bugün İskele Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı…

PGM Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından önceki gün Erkan Kara’ya ait tavuk çiftliğine düzenlenen operasyon sonucunda ele geçirilen 77 kök Hintkeneviri olduğuna inanılan bitkilerin ziraatını yaptıkları gerekçesiyle tutuklanan zanlı Erkan Kara ve Salih Kara dün İskele Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. “Kanunsuz Hintkeneviri bitkisi ziraatı” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlarıyla ilgili olarak mahkeme huzuruna çıkarılan zanlı Erkan Kara ve Salih Kara aleyhine 3’er günlük tutukluluk süresi temin edildi. Zanlı Erkan Kara, polise verdiği ifadesinde işlemiş olduğu suçları kabul ederken, zanlı Salih Kara ise polise, amcası olan Erkan Kara’nın kendisine konu bitkilerin domates olduğunu söylediğini ve Hintkeneviri bitkisi olduğundan haberi olmadığını beyan etti.

Boyları 15 cm ile 65 cm arasında değişen 77 kök…

Meselenin tahkikat memuru, 29 Ekim 2018 tarihinde alınan bir bilgide İskele’de zanlı Erkan Kara’nın tavuk çiftliği olarak kurmuş olduğu tesiste Hintkeneviri türü bitki ziraatı yaptığının öğrenildiğini söyledi. Ayni gün alınan bilgi üzerine zanlı Erkan Kara’nın tesisine gidildiğini belirten tahkikat memuru, zanlı Erkan Kara ile Salih Kara’nın konu tesis içerisinde tespit edildiğini açıkladı. Tahkikat memuru, akabinde konu tesis içerisinde yapılan aramada boyları yaklaşık 15 cm ile 65 cm arasında değişen toplam 77 kök Hintkeneviri olduğuna inanılan bitkiler ile Hintkeneviri bitkisi ziraatında kullanıldığına inanılan muhtelif çeşit ve ebatlarda saksılar, ilaçlar, lambalar, hortumlar, yansıtıcılar, reflektör, fanlar, hazır toprak ve ilaçlama pompasının da bulunduğunu açıkladı.

Zanlı Erkan Kara suçunu itiraf etti, zanlı Salih Kara ise “domates” dedi…

Tahkikat memuru, zanlı Erkan Kara’nın mesele ile ilgili olarak gönüllü ifade verdiğini belirterek, ifadesinde konu bitkilerin kendisine ait olduğunu ve 2 ay önce ektiğini beyan ederek işlediği suçları itiraf ettiğini açıkladı. Zanlı Salih Kara’nın ise sözlü olarak beyanda bulunduğunu söyleyen tahkikat memuru, zanlı Salih Kara’nın yaptığı beyanda amcası olan zanlı Erkan Kara’nın kendisine bitkilerin domates olduğunu söylediğini ve konu bitkilerin uyuşturucu madde olduğunu bilmediğini söylediğini açıkladı.

Bitkiler analize gönderilecek…

Tahkikat memuru, mesele ile ilgili olarak alınması gereken birçok ifadenin olduğunu söyleyerek, emare alınan 77 kök Hintkeneviri olduğuna inanılan bitkilerin analiz için Devlet Kimya Laboratuvarına gönderileceğini ve zanlıların kullanımındaki cep telefonları ile ilgili olarak da GSM operatörlerine yazılar yazılacağını belirtti. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını ifade eden tahkikat memuru, zanlıların 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

3’er gün tutuklu kalacaklar…

İskele Kaza Mahkemesi Yargıcı Mesut Mesutoğulları, zanlı Erkan Kara ile Salih Kara’nın 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.