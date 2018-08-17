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Tatile uyuşturucu ile geldiler

Tatile uyuşturucu ile geldiler

17 Ağustos 2018 Cuma 17:35
Tatile uyuşturucu ile geldiler

Tatile gelen 2 turistte uyuşturucu

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkemize farklı tarihte tasaruflarındaki uyuşturucu madde ile gelen zanlılar Yıldırım Ünsal ve Hüseyin Karabulut tutuklanmalarının ardından bugün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Murat Döşenci olayla ilgili bulguları aktardı. Döşenci huzurda bulunan zanlılardan Hüseyin Karabulut’un 15 zanlı Yıldırım Ünsal’ın ise 16 Ağustos tarihinde ülkemize tasaruflarındaki uyuşturucu maddeler ile giriş yapmak istedikleri sırada devriye gezen narkotik detektör köpeği Cindy tarafından tespit edildiklerini söyledi. Polis zanlıların üzerinde yapılan aramada zanlıların üzerinde birer gram ağırlığında hintkeneviri bulunduğunu mahkemeye aktardı. Polis zanlılar aleyhine başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve ülkemizde turist statüsünde olduklarını belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Rauf Kürşad, zanlıların 25 günü aşmayan süreyle hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevinde beklemelerine emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Yıldırım Ünsal Hüseyin KarabulutUyuşturucu
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