Tatile Uyuşturucu İle Geldi

Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber
Ercan Devlet Havalimanından KKTC'ye giriş yapan zanlı Servet Kocaman’ın üzerine narkotik detektör köpeğinin tepki vermesi sonucunda tasarrufunda uyuşturucu madde buldu. Zanlı teminata bağlanmak üzere bugün Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Cemal Ramiz olayla ilgili bulguları aktardı. Ramiz huzurda bulunan zanlı Servet Kocaman’ın ülkemize 18 Ocak tarihinde saat 14.00 sıralarında Ercan Havaalanından giriş yapmak istediği esnada devriye gezen narkotik detektör köpeği Cindy tarafından tespit edildiğini ve üzerinde yapılan aramada tasarrufunda 30 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın tamamlandığını zanlının ülkemizde turist statüsünde bulunduğunu belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlamasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının ileride görüşülecek davalarında hazır olmasını sağlamak maksadı ile 1 ayı geçmeyen bir süre merkezi ceza evinde hükümsüz tutuklu olarak beklemesine emir verdi.