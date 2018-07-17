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Tatile uyuşturucu ile geldi

Tatile uyuşturucu ile geldi

17 Temmuz 2018 Salı 16:04
Tatile uyuşturucu ile geldi

Tatile uyuşturucu ile geldi

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkeye turist olarak 13 Temmuz tarihinde giriş yapan ve bir eğlence mekânında uyuşturucu madde ile yakalanan Yogev Hahampure’nin tutukluluk süresi uzatıldı. Polis alınan 3 günlük tutukluluk süresinde, zanlının kaldığı evde yaptığı aramada şeffaf naylonlarda üç ayrı paket içinde 3 gram Hintkeneviri ele geçirdi. Hahampure, bugün ek süre talebiyle yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru mahkemede verdiği ifadede, zanlı Yogev Hahampure’nin hafta sonu bir eğlence mekânında üzerinde yapılan aramada 1 gram Hint keneviri ve içinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan 1 adet sarma sigara ele geçirildiğini anımsattı. Zanlının 14 Temmuz tarihinde Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkartılarak aleyhinde 3 gün tutukluluk emri alındığını anımsatan polis, bu sürede zanlının evinde mahkeme emri ile arama yapıldığını söyledi. Zor, Hahampure’nin evinde yapılan aramada kilitli kasa içerisinde 3 ayrı pakette 3 gram Hintkeneviri ele geçirdiklerini kaydetti. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis memuru alınması gereken ifadeleri olduğunu ve uyuşturucunun kimden alındığı yönünde soruşturmanın devam ettiğini kaydetti. Polis, soruşturmanın tamamlanabilmesi için zanlının 2 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlı aleyhindeki soruşturmanın devam ettiğini belirterek zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

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Anahtar Kelimeler:
UyuşturucuYogev HahampureHintkeneviri
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