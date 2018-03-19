Tatile Cezaevinde Devam Edecek

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkemize yurtdışından tasarruflarındaki uyuşturucu madde ile gelen zanlı Kemal Ertaş narkotik detektör köpeği Cindy tarafından tespit edilerek tutuklanmasının ardından teminata bağlanmasını talebi ile bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kağan Kurtbir olayla ilgili bulguları aktardı. Kurtbir huzurda bulunan zanlı Kemal Ertaş'ın 15 Mart 2018 tarihinde, saat 15.10 sıralarında, Ercan Havaalanından KKTC'ye giriş yapmak istediği esnada devriye gezen narkotik detektör köpeği Cindy’nin tespit etmesi sonucunda üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi. Polis tutuklanan zanlının gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğini ve yazılı davasına kabul yönünde cevap verdiğini belirtti. Polis aktardığı olgular ışığında zanlının ülkede turist statüsünde bulunduğunu da belirterek uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile 1 ayı geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.