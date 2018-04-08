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Taşyapı’da 110 Bin TL’lik Vurgun İddiası
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Taşyapı’da 110 Bin TL’lik Vurgun İddiası

Taşyapı İnşaatın Meriç’de yapımı süren yeni havalimanı inşaatında personele dağıtılan maaşlardan sorumlu olan zanlılar Halil Emre Güven ve Atıl Taşkun’un çalışmayan kişilere de maaş çıkarıp toplam 112.285,56 TL parayı zimmetlerine geçirdikleri gerekçesi ile tutuklanmalarının ardından bugün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Taşyapı’da 110 Bin TL’lik Vurgun İddiası

Taşyapı İnşaatın Meriç’de yapımı süren yeni havalimanı inşaatında personele dağıtılan maaşlardan sorumlu olan zanlılar Halil Emre Güven ve Atıl Taşkun’un çalışmayan kişilere de maaş çıkarıp toplam 112.285,56 TL parayı zimmetlerine geçirdikleri gerekçesi ile tutuklanmalarının ardından bugün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

08 Nisan 2018 Pazar 19:58
Taşyapı’da 110 Bin TL’lik Vurgun İddiası
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Taşyapı İnşaatın Meriç’de yapımı süren yeni havalimanı inşaatında personele dağıtılan maaşlardan sorumlu olan zanlılar Halil Emre Güven ve Atıl Taşkun’un çalışmayan kişilere de maaş çıkarıp toplam 112.285,56 TL parayı zimmetlerine geçirdikleri gerekçesi ile tutuklanmalarının ardından bugün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kozal Depreli olayla ilgili bulguları aktardı. Depreli huzurda bulunan zanlılar Halil Emre Güven ve Atıl Taşkun’un 11 Temmuz 2017 – 23 Mart 2018 tarihleri arasında Taşyapı İnşaat şirketinin Meriç'te bulunan yeni, havalimanı İnşaat’ında personele dağıtılan maaşlardan sorumlu olduklarını ve daha önceden şirketten işten ayrılan Bahçeli Kaya, Mustafa Kaya, Tekin Işık, Ömer Yalın, Mevlut Yalın, Abdullah Sevim. Erol Polat, Şehmuz Kılıç, Ramazan Çakal ve Bayram Bilgili adına çalışıyormuş gibi maaş ödemesi yapılmış gösterilerek toplamda 112.285,56 TL parayı tasarruflarına geçirip sirkat ettikleri gerekçesi ile aleyhlerine şikâyet bulunduğunu mahkemeye aktardı. Polis yapılan şikâyet üzerine başlatılan tahkikat sonucunda zanlıların tutuklandığını ancak mesele ile ilgili olarak gönüllü ifade vermediklerini belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında öncelikle yapılan ilk araştırmada isimlerine ödeme çıkarılan eski çalışanların yurtdışında olduklarının tespit edildiğini söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak bağlantılı bir şahsın daha arandığını ayrıca soruşturmanın devam ettiğini belirterek tahkikatın salimen yürütüle bilmesi için zanlıların ilk etap da 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlılar suçsuz olduklarını hiçbir şekilde parayı zimmetlerine geçirmediklerini, kurumda görevlerinin kendilerine gelen işçi takip forumlarını bilgisayara işleyip onaylattıktan sonra muhasebeciden ödeme çıkartmak olduklarını beyanında bulundular.

Huzurunda verilen şahadet ve beyanları değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlıların soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 08.04.2018 20:02
Anahtar Kelimeler:
ParaHırsızlıkHırsızHalil Emre Güven Atıl Taşkun
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