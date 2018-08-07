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Tasun kardeşler tutuklu yargılanacak

Tasun kardeşler tutuklu yargılanacak

07 Ağustos 2018 Salı 16:49
Tasun kardeşler tutuklu yargılanacak

Tasun kardeşler tutuklu yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Türkiye’de kandırılıp ülkemize getirilen ve Güney Kıbrıs’da kendilerine iş bulunacağı ve Euro kazanacakları vaadi ile paraları alınıp yasadışı yollardan Güney’e geçirilip orada bir köyde terk edilen zanlılar Bayram ve Bedreddin Tosun teslim olmalarının ardından aleyhlerine başlatılan soruşturma tamamlandı. Zanlılar bugün teminata bağlanmak üzere mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru İbrahim Döşemeci olayla ilgili bulguları aktardı. Döşemeci zanlılar Bayram ve Bedreddin Tosun’un ülkemize Türkiye’den 24 Temmuz tarihinde Girne Turizm Limanından giriş yaptıklarını söyledi. Polis zanlıların akabinde daha önceden kendilerine Güney Kıbrıs’ta iş bulup orada çalışmalarını sağlayacağını söyleyen ve Türkiye’de oldukları tespit edilen 2 şahıs tarafından kandırılıp 5 Bin Euro paralarının alındığını ve bilmedikleri bir yerden Güney Kıbrıs’a götürülerek orada terk edildiklerini mahkemeye aktardı. Polis memuru İbrahim Döşemeci zanlılar aleyhine başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve ileride görüşülecek davalarında hazır olmalarını sağlamak maksadı ile uygun bir teminata bağlanmakarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan zanlıların ileride görüşülecek davalarında hazır olmalarını sağlamak maksadı ile 16 günü geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemelerine emir verdi.

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Son Güncelleme: 07.08.2018 16:58
Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısBayram Bedreddin Tosun
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