banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 16°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
92839
ALTIN
213.032
DOLAR
5.4915
STERLİN
7.1014
EURO
6.2205
Taşoğlu ölü bulundu
TAŞOĞLU ÖLÜ BULUNDU
Çilo, 1 yıl hapis cezasına mahkum edildi…
1 YIL HAPİS YATACAK
Kıral tutuklu yargılanacak
KIRAL TUTUKLU YARGILANACAK
Sağanak yağmur geliyor
SAĞNAK YAĞMUR GELİYOR
banner282
Flaş Haber
Ötüken'de intihar
Kapat

Taşoğlu ölü bulundu

Taşoğlu ölü bulundu

09 Kasım 2018 Cuma 21:02
Taşoğlu ölü bulundu

Taşoğlu ölü bulundu…

Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

İskele Long Beach bölgesindeki ormanlık arazi içerisinde bugün saat 12:30’da Dörtyol’da sakin 36 yaşındaki İbrahim Taşoğlu’nun cansız bedeni bulundu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Taşoğlu’nun intihar ettiği belirlendi. Elde edilen bilgilere göre, Taşoğlu’nun son 2-3 gündür evine gitmediği, ailesinin ise polise herhangi bir kayıp ihbarında bulunmadığı öğrenildi. Her yerde Taşoğlu’nu arayan ailenin, Taşoğlu’na ait olan DY 748 plakalı aracı Long Beach ormanlık arazide bulduğu ve polise haber verdiği öğrenilirken, Taşoğlu’nun cansız bedeni ise aracından uzakta ormanlık arazi içerisinde polis tarafından bulundu. Olay yerinde geniş çaplı incelemelerde bulunan polis, Taşoğlu’nun intiharı ile ilgili soruşturma başlattı.

Anahtar Kelimeler:
İbrahim TaşoğluIntihar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Muhasebeci kadından eski kocasına şiddet
Muhasebeci kadından eski kocasına şiddet
Çilo, 1 yıl hapis cezasına mahkum edildi…
Çilo, 1 yıl hapis cezasına mahkum edildi…
Öğretmenden öğrencisine cinsel saldırı iddiası…
Öğretmenden öğrencisine cinsel saldırı iddiası…
Kıral tutuklu yargılanacak
Kıral tutuklu yargılanacak
Çilo, 1 yıl hapis cezasına mahkum edildi…
Çilo, 1 yıl hapis cezasına mahkum edildi…
Lefkoşa'da kavga
Lefkoşa'da kavga
Kiraladıkları araçların paralarını çaldılar
Kiraladıkları araçların paralarını çaldılar
Dumlupınar’dan büyük jest
Dumlupınar’dan büyük jest
Afrika davası ertelendi
Afrika davası ertelendi
Nadia 3 ay hapis yatacak
Nadia 3 ay hapis yatacak

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim