Taşoğlu ölü bulundu…

Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

İskele Long Beach bölgesindeki ormanlık arazi içerisinde bugün saat 12:30’da Dörtyol’da sakin 36 yaşındaki İbrahim Taşoğlu’nun cansız bedeni bulundu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Taşoğlu’nun intihar ettiği belirlendi. Elde edilen bilgilere göre, Taşoğlu’nun son 2-3 gündür evine gitmediği, ailesinin ise polise herhangi bir kayıp ihbarında bulunmadığı öğrenildi. Her yerde Taşoğlu’nu arayan ailenin, Taşoğlu’na ait olan DY 748 plakalı aracı Long Beach ormanlık arazide bulduğu ve polise haber verdiği öğrenilirken, Taşoğlu’nun cansız bedeni ise aracından uzakta ormanlık arazi içerisinde polis tarafından bulundu. Olay yerinde geniş çaplı incelemelerde bulunan polis, Taşoğlu’nun intiharı ile ilgili soruşturma başlattı.