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Taş Altında Uyuşturucu

Taş Altında Uyuşturucu

15 Ocak 2016 Cuma 16:55
Taş Altında Uyuşturucu
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Uyuşturucu yayılmaya devam ediyor

Evrim Kamalı
KIBRIS MANŞET ÖZEL HABER

Lefkoşa’da önceki gün Mevlevi Tekkesi yakınlarında bir apartmana ait park yerinde, parke taş altında gizlenmiş sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin polis tarafından bulunması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan zanlılar Mahmut Çelik, Mehmet Aytuğ ve Kemal Mavigözlü bugün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Mehmet Sevinç olayla ilgili bulguları aktardı. Sevinç huzurda bulunan zanlılar Mahmut Çelik, Mehmet Aytuğ ve Kemal Mavigözlü’nün 14 Ocak tarihinde Lefkoşa’da gizlenmiş olarak bulunan yaklaşık 3 gram sentetik cannabinoid meselesinde şüpheli oldukları gerekçesi ile tutuklandıklarını söyledi. Polis zanlıların evlerinde yapılan aramada zanlı Çelik ile Aytuğ’un birlikte kaldıkları odada içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 5 adet şeffaf naylon paket bulunduğunu, zanlı Mavigözlü’nün ikametgâhında ise gazete kâğıdına sarılı yaklaşık 3 gram ağırlığında sentetik cannabinoid bulunduğunu söyledi. Polis memuru Mehmet Sevinç mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini ve tahkikatın selameti açısından zanlıların 3 gün daha polis nezaretinde tutuklu kalmalarını talep etti.

Kıdemli Yargıç Musa Avcıoğlu huzurunda verilen şahadeti değerlendirerek zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi. 
Son Güncelleme: 15.01.2016 19:06
Anahtar Kelimeler:
Mahmut ÇelikMehmet AytuğKemal MavigözlüUyuşturucu
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