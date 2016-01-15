Taş Altında Uyuşturucu

Uyuşturucu yayılmaya devam ediyor



Evrim Kamalı

KIBRIS MANŞET ÖZEL HABER



Lefkoşa’da önceki gün Mevlevi Tekkesi yakınlarında bir apartmana ait park yerinde, parke taş altında gizlenmiş sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin polis tarafından bulunması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan zanlılar Mahmut Çelik, Mehmet Aytuğ ve Kemal Mavigözlü bugün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.



Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Mehmet Sevinç olayla ilgili bulguları aktardı. Sevinç huzurda bulunan zanlılar Mahmut Çelik, Mehmet Aytuğ ve Kemal Mavigözlü’nün 14 Ocak tarihinde Lefkoşa’da gizlenmiş olarak bulunan yaklaşık 3 gram sentetik cannabinoid meselesinde şüpheli oldukları gerekçesi ile tutuklandıklarını söyledi. Polis zanlıların evlerinde yapılan aramada zanlı Çelik ile Aytuğ’un birlikte kaldıkları odada içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 5 adet şeffaf naylon paket bulunduğunu, zanlı Mavigözlü’nün ikametgâhında ise gazete kâğıdına sarılı yaklaşık 3 gram ağırlığında sentetik cannabinoid bulunduğunu söyledi. Polis memuru Mehmet Sevinç mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini ve tahkikatın selameti açısından zanlıların 3 gün daha polis nezaretinde tutuklu kalmalarını talep etti.



Kıdemli Yargıç Musa Avcıoğlu huzurunda verilen şahadeti değerlendirerek zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 15.01.2016 19:06