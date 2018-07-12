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Tartıştığı kadının parmağını kırdı

Tartıştığı kadının parmağını kırdı

12 Temmuz 2018 Perşembe 19:00
Tartıştığı kadının parmağını kırdı

Kartal teminata bağlandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Barış Ruh ve Sinir Hastaklıkları Hastanesi’nde çıkan kavgada kendisi gibi hasta bakıcı olan bir kadının darp edip, parmağını kıran Fatma Kartal bugün teminat için Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru, zanlının 10 Temmuz tarihinde meydana gelen vahim zarar, ciddi darp suçlarından methalder olduğunu söyledi. Polis, 10 Temmuz’da saat 18.30’da Barış Ruh ve Sinir Hastaklıkları Hastanesi’nde 15 yıldır hasta bakıcı olarak çalışan zanlının, hastanenin mutfak kısmında kendisi gini hasta bakıcı olan E.A. isimli kadının boğazını sıkıp darp ettiğini söyledi. Polis, kavganın sebebinin ise E.A.!nın tekerlekli sandalyede olan bir hastayı mutfağa götürmesi ve zanlının “benim işimi yapıyorsun”diyerek saldırdığını aktardı. Çıkan kavgada E.A.’nın serçe parmağının kırıldığını, bunu bir gün sonra fark eden E.A. nın 11 temmuzda polise şikayetçi olduğunu açıkladı. Zanlının aleyhine getirilen davaları kabul etmediğini, kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat istedi. Mahkeme, bir kefilin 30 bin TL kefalet senedi imzalaması ve yurt dışı çıkış yasağı şartı ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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Fatma KartalKavgaDarpParmakKırdı
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