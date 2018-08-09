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Tarım yine tutuklandı

Tarım yine tutuklandı

09 Ağustos 2018 Perşembe 17:20
Tarım yine tutuklandı

Tarım yine tutuklandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Gönyeli’de dün gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda tutuklanan zanlılar Cemal Cengizhan ve Ersan Tarım bugün Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Halil Dümenci olayla ilgili bulguları aktardı. Dümenci, 8 Ağustos’ta saat 13.30’da Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube ekibinin Gönyeli’de zanlı Cemal Cengizhan'ın tasarrufunda iki gram sentetic cannabionid ve içinde sentetic cannabionid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan sarma sigara bularak emare aldıklarını belirtti. Polis memuru Halil Dümenci, zanlı Cemal Cengizhan’ın konu maddeyi Alayköy’de sakin Ersan Tarım’dan 5 gram olarak aldığını ve bir kısmını da içtiğini itiraf ettiğini kaydetti. Zanlının gönüllü ifadesinin teyit ve tekzibinin yanı sıra, kayıp olduğuna inanılan emareler olduğuna vurgu yapan Dümenci, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için bir gün tutuklu kalmalarını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı Tarım 19 Temmuzda cezaevinden çıktım ve ben bile daha bulup içmedim nasıl vereyim dedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Rauf Kürşad, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için iki zanlının da bir gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
UyuşturucuCemal Cengizhan Ersan Tarım
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