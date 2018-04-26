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Tarçın uyuşturucuya geçit vermedi

Ercan Havaalanında uyuşturucu madde ile yakalandı

Tarçın uyuşturucuya geçit vermedi

Ercan Havaalanında uyuşturucu madde ile yakalandı

26 Nisan 2018 Perşembe 17:41
Tarçın uyuşturucuya geçit vermedi

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Ülkemize Türkiye'den tasarruflarındaki uyuşturucu madde ile gelen zanlı Burak Akbaş narkotik detektör köpeği Tarçın'ı geçemedi. Tutuklanan zanlı bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Kağan Kurtbir olayla ilgili bulguları aktardı. Kurtbir huzurda bulunan zanlı Burak Akbaş'ın 25 Nisan tarihinde Ercan Havaalanından KKTC’ye giriş yaptığı sırada devriye gezen narkotik detektör köpeği Tarçın tarafından tespit edildiğini ve üzerinde yapılan aramada yaklaşık 6 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın yeni başladığını, zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadesinin teyit ve tekzip edileceğini belirterek ilk etapta soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi

Anahtar Kelimeler:
Burak AkbaşUyuşturucuTarçın
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