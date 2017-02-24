Polisiye Olaylar:
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24 Şubat 2017 Cuma 18:08

Tanzanya’dan KKTC’ye 3 Kilo Hintkeneviri

Tanzanya'dan KKTC'ye 3 Kilo Hintkeneviri
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Tanzanya’dan KKTC’ye 3 Kilo Hintkeneviri

Evrim Kamalı 
Kıbrıs Manşet Özel Haber

Tanzanya’dan KKTC’ye gönderilen bir bavulda İngiltere ‘de Heathrow Havalimanında yapılan kontrolde yaklaşık 3 kilo ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulundu. İngiliz polisinin konu valizin kime gönderildiğine dair yaptığı soruşturmada üzerinde ismi yazan zanlının KKTC’de yaşadığının tespit edildiğini ve KKTC polisi ile irtibata geçmesi üzerine valiz de ismi yazan zanlı Abbas Kambiy ve mesele ile bağlantısı olduğu düşünülen zanlılar Arnold Likoko ve Rashid Siwa tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Fadıl Metin olayla ilgili bulguları aktardı. Metin huzurunda bulunan zanlı Abbas Kambiy’e ülkesi olan Tanzanya’dan gönderilen bir bavulda Londra Heathrow Havalimanında yapılan kontrolde yaklaşık 3 kilo ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu ve İngiliz Polisinin zanlının ülkemizde olduğunu tespit etmesi üzerine KKTC polisi ile irtibata geçtiğini söyledi. Polis memuru Fadıl Metin meselenin Narkotik polisine bildirildiğini ve zanlı Abbas Kambiy’nin tespit edilerek tutuklandığını belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada zanlılar Arnold Likoko ve Rashid Siwa’nın da tespit edilerek tutuklandığını ayrıca kendilerini suça bağlayıcı bir gönüllü ifade da verdiklerini ifade etti. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın henüz yeni olduğunu ve tahkikatın salimen yürütüle bilmesi için zanlıların ilk etap da 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.


 
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TanzanyaKktcHeathrow Havalimanıİngiltere3 KiloHintkeneviriUyuşturucuArnold LikokoRashid SiwaAbbas Kambiy
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