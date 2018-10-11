banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 25°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94748
ALTIN
234.760
DOLAR
5.9880
STERLİN
7.9053
EURO
6.9322
Polise gelerek teslim oldu
POLİSE GELEREK TESLİM OLDU
Tansu 8 ay hapis yatacak
TANSU 8 AY HAPİS YATACAK
Vicdani Ret davası ertelendi
VİCDANİ RET DAVASI ERTELENDİ
15 maganda tutuksuz yargılanacak
15 MAGANDA TUTUKSUZ YARGILANACAK
banner282

Tansu 8 ay hapis yatacak

Tansu 8 ay hapis yatacak

11 Ekim 2018 Perşembe 18:09
Tansu 8 ay hapis yatacak

Tansu 8 ay hapis yatacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne Ağır Ceza Mahkemesi, 2015 yılında Alsancak’ta meydana gelen “Ciddi darp” ve “Adam kaçırmaya teşebbüs” suçlarından yargılanan Hakkı Tansu aleyhindeki davayı karara bağladı. Aleyhine getirilen 2 davadan suçlu bulunan Tansu, 8 ay hapse mahkûm edildi.

Başkanlığını Nüvit Gazi Hacı’nın yaptığı, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip Kır ve Yargıç Hazal Hacımulla’nın oy birliği ile aldığı kararı Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip Kır okudu. Alsancak’ta 2015 yılında meydana gelen olayda, Hakkı Tansu 2 Rum ile soyguna teşebbüs suçundan yakalanmıştı. Tansu’nun 2 Rum suç ortağı ise Güney Kıbrıs’a kaçmıştı. Hakkı Tansu’nun “Silahlı soygun”, “Adam kaçırmaya teşebbüs”, ve “ciddi darp” suçlarından tutuklanmış, yargılanma aşamasında “Silahlı soygun” davası geri çekilmişti. Oy birliği ile alınan kararı okuyan Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip Kır, olayın 2015 yılında 25 Ekim tarihinde Alsancak’ta Kani Akansu Caddesi üzerinde meydana geldiğini anımsattı. “Adam kaçırmaya teşebbüs”, ve “ciddi darp” suçlarının yaygınlaşan ciddi ve vahim suçlar arasında dikkat çekici olduğuna vurgu yapan Kır, Hakkı Tansu’nun oy birliği ile 8 ay hapse mahkûm edildiğini açıkladı.

Anahtar Kelimeler:
Hakkı TansuCiddi DarpAdam Kaçırma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Polise gelerek teslim oldu
Polise gelerek teslim oldu
KKTC’ye kaçak giriş yaptı, yolda yürürken tutuklandı
KKTC’ye kaçak giriş yaptı, yolda yürürken tutuklandı
Cezaevinde bekleyecekler
Cezaevinde bekleyecekler
Başdemir 8 ay hapse mahkûm oldu
Başdemir 8 ay hapse mahkûm oldu
Karagöz tutuklu yargılanıyor
Karagöz tutuklu yargılanıyor
Ahmidi 1 gün tutuklu kalacak
Ahmidi 1 gün tutuklu kalacak
Vicdani Ret davası ertelendi
Vicdani Ret davası ertelendi
15 maganda tutuksuz yargılanacak
15 maganda tutuksuz yargılanacak
Maro tutuklu yargılanacak
Maro tutuklu yargılanacak
Araçdan hırsızlık
Araçdan hırsızlık

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim