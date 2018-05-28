Tanrıverdi teminata bağlandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de yolda yürüyen bir kadının kalçasını elleyip sıkmak sureti ile cinsel saldırı suçu işleyen zanlı Abdurahman Tanrıverdi teminat talebiyle bugün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, 20 Mayıs’ta yaşanan olayda zanlının Girne’de kaldırım üzerinde yürüyen S.Ç.isimli kadının kalçalarını elleyip, sıkmak sureti ile cinsel saldırı suçu işlediğini söyledi. Polis, zanlının çevre kamera görüntülerinden tespit edildiğini ve üç gün önce tutuklandığını belirtti. Zanlının gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini, soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının üniversite öğrencisi olduğunu, belirterek teminat talep etti. Mahkeme, zanlının 3 bin TL yatırması ve yurt dışına çıkış yasağı şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.