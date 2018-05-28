Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 25°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
106525
ALTIN
191.338
DOLAR
4.5793
STERLİN
6.0982
EURO
5.3254
Gönyeli’de cinnet geçiren anne çocuğunu öldürdü
Kabatzola tutuklu yargılanacak
KABATZOLA TUTUKLU YARGILANACAK
Demirkıran tutuklu yargılanacak
DEMİRKIRAN TUTUKLU YARGILANACAK
Tanrıverdi teminata bağlandı
TANRIVERDİ TEMİNATA BAĞLANDI
banner282

Tanrıverdi teminata bağlandı

Girne’de yolda yürüyen bir kadının kalçasını elleyip sıkmak sureti ile cinsel saldırı suçu işleyen zanlı Abdurahman Tanrıverdi teminat talebiyle bugün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Tanrıverdi teminata bağlandı

Girne’de yolda yürüyen bir kadının kalçasını elleyip sıkmak sureti ile cinsel saldırı suçu işleyen zanlı Abdurahman Tanrıverdi teminat talebiyle bugün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

28 Mayıs 2018 Pazartesi 19:06
Tanrıverdi teminata bağlandı

Evrim Kamalı

banner277
Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de yolda yürüyen bir kadının kalçasını elleyip sıkmak sureti ile cinsel saldırı suçu işleyen zanlı Abdurahman Tanrıverdi teminat talebiyle bugün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, 20 Mayıs’ta yaşanan olayda zanlının Girne’de kaldırım üzerinde yürüyen S.Ç.isimli kadının kalçalarını elleyip, sıkmak sureti ile cinsel saldırı suçu işlediğini söyledi. Polis, zanlının çevre kamera görüntülerinden tespit edildiğini ve üç gün önce tutuklandığını belirtti. Zanlının gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini, soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının üniversite öğrencisi olduğunu, belirterek teminat talep etti. Mahkeme, zanlının 3 bin TL yatırması ve yurt dışına çıkış yasağı şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Abdurahman TanrıverdiTacizCinsel Saldırı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kabatzola tutuklu yargılanacak
Kabatzola tutuklu yargılanacak
Demirkıran tutuklu yargılanacak
Demirkıran tutuklu yargılanacak
Falhan 2 gün daha tutuklu kalacak
Falhan 2 gün daha tutuklu kalacak
Güngör tutuklu yargılanacak
Güngör tutuklu yargılanacak
Sahte evrak zanlıları teminata bağlandı
Sahte evrak zanlıları teminata bağlandı
Bayrak indirenlere para cezası
Bayrak indirenlere para cezası
Kumarhaneye alınmayınca olay çıkardı
Kumarhaneye alınmayınca olay çıkardı
Trafik polisine rüşvet teklif eden bir kişi tutuklandı
Trafik polisine rüşvet teklif eden bir kişi tutuklandı
Ani ölüm
Ani ölüm
İntihar eden kişi kurtarılamadı
İntihar eden kişi kurtarılamadı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim